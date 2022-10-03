Babacan: Bugünkü Acı Haberler Karşısındaki Üzüntümü Tarif Etmem İmkansız… Bu Şiddet Sarmalı Ülkemizi Mahvediyor

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Bugünkü acı haberler karşısındaki üzüntümü tarif etmem imkansız. Canilerin aramızdan aldığı müzisyen Onur Şener’in bir daha kızıyla şarkılar söyleyemeyecek, sahnede sevenleriyle buluşamayacak olması kahredici. Şener’e Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyorum. Canımızı acıtan diğer haber ise yine bir kadın cinayeti. Katledilen İlksen Tüzün’e Allah’tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Bu şiddet sarmalı ülkemizi mahvediyor” açıklamasını yaptı.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Bugünkü acı haberler karşısındaki üzüntümü tarif etmem imkansız. Canilerin aramızdan aldığı müzisyen Onur Şener'in bir daha kızıyla şarkılar söyleyemeyecek, sahnede sevenleriyle buluşamayacak olması kahredici. Şener'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyorum. Canımızı acıtan diğer haber ise yine bir kadın cinayeti. Katledilen İlksen Tüzün'e Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Bu şiddet sarmalı ülkemizi mahvediyor" açıklamasını yaptı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan sosyal medya hesabından, istek şarkıyı çalmadığı için katledilen Onur Şener ve eşi tarafından katledilen İlksen Tüzün için başsağlığı mesajı yayınladı. Babacan, şu açıklamayı yaptı:

"Bugünkü acı haberler karşısındaki üzüntümü tarif etmem imkansız. Canilerin aramızdan aldığı müzisyen Onur Şener'in bir daha kızıyla şarkılar söyleyemeyecek, sahnede sevenleriyle buluşamayacak olması kahredici. Şener'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyorum. Canımızı acıtan diğer haber ise yine bir kadın cinayeti. Katledilen İlksen Tüzün'e Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Bu şiddet sarmalı ülkemizi mahvediyor."