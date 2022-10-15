Babacan: Bugün acıyı paylaşma günü

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden faciasıyla ilgili " Türkiye'de maalesef madencilik kazaları sık oluyor. Bugün acıyı paylaşma günü" dedi.

DEVA Partisi tarafından bugün yapılacağı duyurulan Erzurum mitingi, Amasra'daki maden faciası nedeniyle iptal edildi. Erzurum'da bulunan Ali Babacan ise Yakutiye ilçesi Pelit Meydanı'ndaki parti teşkilatını ziyaret etti. Parti binası önünde toplananlara seslenen Babacan, büyük bir acının ortasında olduklarını ve acının ateşiyle yandıklarını söyledi. Kimlikleri belirlenen madencilerin isimlerini sayan Babacan, alanda toplananlarla dua etti. Parti teşkilatını ziyareti sonrası basın toplantısı düzenleyen Babacan, "Amasra'dan gelen haberler, hepimizin yüreğini dağladı. Biz uçaktan inince Erzurum'a varınca vefat edenlerin sayısını almaya başladık. Acı büyük, ateş düştüğü yeri yakıyor. Çok acılı aileler var. Biz buradan tekrar hepsine başsağlığı diliyoruz. Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Kalanlara Allah'tan sabır diliyoruz. Türkiye'de maalesef madencilik kazaları sık oluyor. Ölümlü kazalar çok oluyor. Bugün acıyı paylaşma günü. Bu kazanın sebebi şudur, bunları daha sonra konuşuruz. Bugün acıyı paylaşma günü. Bu akşam Ankara'ya, oradan da yarın kara yoluyla Amasra'ya ulaşmayı planlıyoruz. Bölgedeki il başkanlarımız konuyu yakından takip ediyorlar" diye konuştu.