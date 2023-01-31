DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Bugün 2022 yılında Yolsuzluk Algı Endeksi’nde 101. sıraya gerilediğimiz açıklandı. Bir senede 5 sıra daha geriledik. Çalışmalarımız hazır. Bu utancı temizleyeceğiz” açıklamasını yaptı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Bugün 2022 yılında Yolsuzluk Algı Endeksi'nde 101. sıraya gerilediğimiz açıklandı. Bir senede 5 sıra daha geriledik. Çalışmalarımız hazır. Bu utancı temizleyeceğiz" açıklamasını yaptı.

Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün 1995 yılından bu yana her yıl yayınladığı Yolsuzluk Algı Endeksi'nin 2022 raporu açıklandı. 2021 yılında 96. sırada olan Türkiye, 2022 yılında 180 ülke arasında 36 puan ile 101. sıraya geriledi. Endeksle ilgili yapılan açıklamada, " Türkiye'nin Uluslararası Mali Eylem Görev Gücü tarafından 2021 yılında gri listeye alınmasının yanında Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası ülkeye giren kayıt dışı para miktarının arttığına ilişkin iddialar, yargının politikleşmesi, sivil toplum alanının daralması, muhalefetin yaşadığı baskılar ve AİHM kararlarına uyulmaması gibi etkenlerden dolayı Türkiye'nin, düşüş yaşayarak bu trendinin devam ettiği düşünülmektedir. Türkiye, son 10 yıl içerisinde en çok puan kaybeden ülkeler arasında yer aldı" denildi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabında; Uluslararası Şeffaf Örgütü'nün açıkladığı verileri değerlendirdi. Babacan, 30 Ağustos 2022 tarihinde yaptığı ve "Yolsuzluğu ülkemize hiçbir zaman yakıştıramadık, yakıştırmıyoruz" ifadelerini içeren paylaşımını alıntıladı ve "Bugün 2022 yılında Yolsuzluk Algı Endeksi'nde 101. sıraya gerilediğimiz açıklandı. Bir senede 5 sıra daha geriledik. Çalışmalarımız hazır. Bu utancı temizleyeceğiz" mesajını verdi.