Babacan, Aym Başkanlığına Yeniden Seçilen Zühtü Arslan'ı Tebrik Etti Güncel Haberler Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’na üçüncü kez seçilen Zühtü Arslan’ı tebrik etti. Babacan, “Hukukun üstünlüğüne olan inancımı yineleyerek Sayın Arslan’a yeni döneminde başarılar diliyorum” dedi. Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na üçüncü kez seçilen Zühtü Arslan'ı tebrik etti. Babacan, "Hukukun üstünlüğüne olan inancımı yineleyerek Sayın Arslan'a yeni döneminde başarılar diliyorum" dedi. DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na yeniden seçilen Zühtü Arslan'ı telefonla arayarak tebrik etti. Ali Babacan, sosyal medya hesabında da "Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na yeniden seçilen Sayın Zühtü Arslan'ı tebrik ediyorum. Hukukun üstünlüğüne olan inancımı yineleyerek Sayın Arslan'a yeni döneminde başarılar diliyorum" açıklamasını yaptı. Kaynak: ANKA / Güncel Anayasa Mahkemesi Zühtü Arslan Deva Partisi Ali Babacan Güncel Haberler

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