Babacan: "Artık Kronik Yüksek Enflasyon Dönemini Yaşıyor, Hiperenflasyon Dönemine Koşuyoruz" - Haberler

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Babacan: "Artık Kronik Yüksek Enflasyon Dönemini Yaşıyor, Hiperenflasyon Dönemine Koşuyoruz"

ANKA - Güncel
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Babacan: 'Artık Kronik Yüksek Enflasyon Dönemini Yaşıyor, Hiperenflasyon Dönemine Koşuyoruz'

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) mayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin “Artık kronik yüksek enflasyon dönemini yaşıyor, hiperenflasyon dönemine koşuyoruz” değerlendirmesi yaptı.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) mayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin "Artık kronik yüksek enflasyon dönemini yaşıyor, hiperenflasyon dönemine koşuyoruz" değerlendirmesi yaptı.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) mayıs ayı enflasyon verileriyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Babacan'ın paylaşımı şöyle:

"Rakamları Ayarlama Enstitüsünün açıkladığı enflasyon yüzde 73. Artık kronik yüksek enflasyon dönemini yaşıyor, hiperenflasyon dönemine koşuyoruz. Bu ülke bunların hiçbirini hak etmiyor. Biz, kontrolden çıkan bu enflasyonu yeniden tek haneye düşüreceğiz."

ANKA / Güncel

Deva Partisi Ali Babacan Demokrasi Güncel Haberler

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