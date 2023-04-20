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Babacan: 'Ak Parti Çukurova İlçe Başkanlığı'na Gerçekleştirilen Silahlı Saldırıyı Kınıyorum'

Babacan: "Ak Parti Çukurova İlçe Başkanlığı'na Gerçekleştirilen Silahlı Saldırıyı Kınıyorum"

Güncel Haberler

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığı'na gerçekleştirilen silahlı saldırıyı kınıyorum. AK Parti'ye ve teşkilatlarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ülkemizin ve siyasetin şiddetten arındırılması için mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz” dedi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Ak Parti Çukurova İlçe Başkanlığı'na gerçekleştirilen silahlı saldırıyı kınıyorum. Ak Parti'ye ve teşkilatlarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ülkemizin ve siyasetin şiddetten arındırılması için mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Ali Babacan, bugün Adana'da AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığı'na yapılan silahlı saldırıyı kınadı. Babacan, Twitter hesabında yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığı'na gerçekleştirilen silahlı saldırıyı kınıyorum. AK Parti'ye ve teşkilatlarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ülkemizin ve siyasetin şiddetten arındırılması için mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz."

Kaynak: ANKA / Güncel

Ali Babacan AK Parti Hisarcık Çukurova Güncel Haberler

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