Babacan: "84 Milyonluk Ülkede, Sokaktaki Fiyatlardan Haberi Olmayan Herhalde İki Kişi Var, Biri Erdoğan Diğeri Bahçeli" - Haberler

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Dün Rakamları Ayarlama Enstitüsü TÜİK, geçen ayın enflasyon rakamını açıkladı. Neymiş, 12 aylık enflasyon mayıstan mayısa yüzde 73 buçuk. Herhalde inandırıcılığı artsın diye buçuğunu da ekliyorlar. Öyle anlaşılıyor ki, 84 milyonluk ülkede, sokaktaki fiyatlardan haberi olmayan herhalde iki kişi var: Biri Erdoğan diğeri Bahçeli. TÜİK de onlara yaranmak için neredeyse birileriyle yarışa girmiş durumda" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Hatay'da İskenderun ilçe kongresinde konuştu. Babacan, özetle şunları söyledi:

MİLLET HAYATTA KALMAK İÇİN ÇALIŞIYOR ŞU ANDA Şu anda ülkemiz insanların hızla hayallerinden uzaklaştığı bir ülkeye dönüyor. Artık kimse hayal bile kuramıyor. Gençler, emekliler, dar ve sabit gelirliler, çiftçiler, esnaf, herkes ama herkes, enflasyon karşısında inim inim inliyor. Artık bu ülkede sabit gelirli bir vatandaşımızın bir araba bir ev alma hayali bile yok. Eskiden en azından onun bir hayali vardı…Koskoca ülke Survivor setine döndü. Millet hayatta kalmak için çalışıyor şu anda. Görüyorsunuz, her şey ateş pahası.

İNANDIRICILIĞI ARTSIN DİYE BUÇUĞUNU DA EKLİYORLAR: Dün Rakamları Ayarlama Enstitüsü TÜİK, geçen ayın enflasyon rakamını açıkladı. Neymiş, 12 aylık enflasyon neymiş mayıstan mayısa? Yüzde 73 buçuk. Herhalde inandırıcılığı artsın diye buçuğunu da ekliyorlar. Gerçek enflasyonun ne olduğunu, bizim esnafımız, çiftçimiz, çarşıya pazara giden vatandaşımız bilmiyor mu? Siz kimi kandırıyorsunuz. Vatandaş pazarda, markette, alışverişte gerçek enflasyonu görüyor, yaşıyor. Siz ne açıklarsanız açıklayın… Çıkın dürüstçe bu ülkede enflasyonun kaça çıktığını açıklayın…

ÖYLE ANLAŞILIYOR Kİ, 84 MİLYONLUK ÜLKEDE, SOKAKTAKİ FİYATLARDAN HABERİ OLMAYAN HERHALDE İKİ KİŞİ VAR: BİRİ ERDOĞAN DİĞERİ BAHÇELİ: Öyle anlaşılıyor ki, 84 milyonluk ülkede, sokaktaki fiyatlardan haberi olmayan herhalde iki kişi var: Biri Erdoğan diğeri Bahçeli. TÜİK de onlara yaranmak için neredeyse birileriyle yarışa girmiş durumda. TÜİK iktidarın talimatıyla enflasyonu düşük gösteriyorsa bilelim. Yok birilerine yaranmak için enflasyonu düşük göstermek gayretindeyse onu da bilelim.

FİYATLARI YAYINLAMAYINCA, MARKETTE VATANDAŞ FİYATLARI GÖRMEYECEK ZANNEDİYORLAR: Bir de bu ay ne yaptılar biliyor musunuz? TÜİK'in raporlarında bazı ürünlerin fiyatları yazardı. 'Bu fiyatlara baktık, biz enflasyonu böyle hesap ettik' diye. O fiyatları da kaldırmışlar bu ay. Fiyatları yayınlamayınca, markette vatandaş fiyatları görmeyecek zannediyorlar.

84 MİLYONUN GERİ KALAN, 83 MİLYON 999 BİN 998 KİŞİ ENFLASYONUN NE OLDUĞUNU BİLİYOR. İKİ KİŞİ GÖRMEZDEN GELİYOR: 84 milyonun geri kalan, 83 milyon 999 bin 998 kişi enflasyonun ne olduğunu biliyor. İki kişi görmezden geliyor. Akıl alacak gibi değil. Gerçek enflasyonu herkes biliyor.

İKTİDAR ASGARİ ÜCRETİ, EMEKLİ MAAŞINI, MEMUR MAAŞINI TÜİK'İN ENFLASYONU KADAR ARTTIRIRKEN UTANMADAN, 'BİZ SİZE ENFLASYON KADAR ZAM VERİYORUZ' DİYORLAR: ENAG diye bir kuruluş var biliyorsunuz…Mayıs ayı sonunda ENAG'ın açıkladığı enflasyon, yüzde 160. ve iktidar asgari ücreti, emekli maaşını, memur maaşını TÜİK'in enflasyonu kadar arttırırken utanmadan, 'biz size enflasyon kadar zam veriyoruz' diyorlar. Sen hangi enflasyondan bahsediyorsun. Gel, şu asgari ücretliye, emekliye gerçek enflasyon zammını ver, 'yüzde 160' diyor bak bağımsız kuruluş. Ondan sonra çık de ki 'ben maaşları enflasyon oranında arttırıyorum.' Ayıp ya. Maaşları sadece enflasyon kadar artırdığınızda, bu milletin refahından çalıyorsunuz.

SIKIŞINCA, PARA BASIYORLAR: 'Dışarıda enflasyon var ne yapalım siz de katlanın' diyor. Millet bu yüksek enflasyonun sorumlusunun kim olduğunu gayet iyi biliyor. Döviz kurunu patlatan sizsiniz. Enflasyonu zıplatan sizsiniz. Döviz kuru artınca, bu ülkede A'dan Z'ye her şeye zam geldiği bu vatandaş bilmiyor mu, anlamıyor mu zannediyorsunuz? Bir de ne yapmaya başladılar artık? Sıkışınca, para basıyorlar…Kur Korumalı Mevduat hesabı çıkartılar değil mi? O farkı nereden ödüyorlar zannediyorsunuz. Bütçede var mı? 2022 yılının bütçesi yapılırken Kur Korumalı Mevduat hesabı diye bir şey var mıydı? Yok. Peki o farkları nereden ödüyorlar. Dönüyorlar, Merkez Bankası'na para bastırıyorlar, oradan ödüyorlar. Onun için enflasyon yükseliyor.

'ENFLASYON' DEMEK, TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞI OLAN, CEBİNDE, EVİNDE, BANKADA TÜRK LİRASI OLAN, TÜRK LİRASI MAAŞ ALAN HERKESTEN ÇALMAK DEMEKTİR: 'Enflasyon' demek, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, cebinde, evinde, bankada Türk lirası olan, Türk lirası maaş alan herkesten çalmak demektir. Enflasyon, paranın erimesi demektir.

BUNLARIN BÜYÜME BÜYÜME DEDİKLERİ, O BEŞTEPE'NİN ETRAFINDA DÖNÜP DOLAŞAN BAZI İNSANLAR VAR YA ONLARIN CEPLERİ BÜYÜYOR OLABİLİR: Şu anda ülkemizde artık 'kronik yüksek enflasyon devri' var. Ama bunlar yanlışta ısrar ederse, yanlışta inat ederse ülkemiz Allah korusun hiper enflasyon dönemine girer. ve maalesef o tarafa doğru gidiyoruz şu anda. Bu enflasyonun sonucu yoksulluktur, açlıktır. Bu enflasyonun sonucu; dün sokakta bir vatandaşımızın söylediği gibi 'zam zam zam' dır. Ama Cumhurbaşkanı'na bakıyoruz; o zaten ayrı bir alemde. 'Beştepe Harikalar Diyarı'ndan millete masal anlatıyor. 'Bu ülkede açlık yok' diyor. Neymiş? Ekonomi, bu çeyrekte yüzde 7,3 büyümüşmüş…Bunların büyüme büyüme dedikleri, o Beştepe'nin etrafında dönüp dolaşan bazı insanlar var ya onların cepleri büyüyor olabilir. Onların cüzdanları şişiyor olabilir. Onlarda etrafındakileri görünce milleti böyle zannediyor olabilirler.

DÖRT YILDIR NİYE FAİZİ, ENFLASYONU DÜŞÜREMEDİN: Enflasyonu düşüremeyeceğini bu hükümetin artık biliyoruz. Dört yıldır yapamıyor…Üstelik tam yetkili imza sahibi. Ben 'elini tutan mı var' diyorum. Dört yıldır niye faizi, enflasyonu düşüremedin? Bugün de çıkmış ne demiş. Yine hayali düşmanlarla uğraşıyor. Şunu yaptırmayanlar da bunu yaptırmayanlar da…Bırak bahaneyi. Sen bu ülkenin cumhurbaşkanısın, üstelik de tek yetkilisin. Bahanelerin arkasına sığınamazsın. Faizi de enflasyonu da düşürmek zorundasın. Çünkü, söz verdin. Seçimlere o sözü vererek girdin… Yok Türkiye ile uğraşan varmış, şuymuş buymuş. Gidiyor 2013'e; kafaya bakın, Gezi olayları sebebiyle bugünkü ekonomi bozuluyormuş. 9 sene geçti. Düzelt.

ANKA / Güncel