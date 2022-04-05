BABAANNESİNİN EVİNE ZİYARETE GİDEN KIZI DARP EDİP SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BABAANNESİNİN EVİNE ZİYARETE GİDEN KIZI DARP EDİP SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

DÜZCE'de babaannesinin evine ziyarete giden 14 yaşındaki H.E. adlı genç kız, eve gelen 3 genç kız tarafından darbedildi.

DÜZCE'de babaannesinin evine ziyarete giden 14 yaşındaki H.E. adlı genç kız, eve gelen 3 genç kız tarafından darbedildi. Saldırganlar, torununu korumaya çalışan babaanneye de şiddet uygularken, çektikleri görüntüleri ise sosyal medyada paylaştı.

Olay geçtiğimiz gün Kalıcı Konutlar bölgesinde bulunan bir binada meydana geldi. H.E (14) isimli genç kız babaannesi Fikriye E.?yi ziyarete gitti. Eve giren torun ve babaanne sohbet ettikleri sırada kapı çalındı. Kapıyı açan H.E., üç genç kızın saldırısına uğradı. H.E., içeri giren gençlerden S.A. ve N.Ş. tarafından darbedilirken, E.Ş ise o anları kayıt altına aldı. Torununu korumaya çalışan Fikriye E.?ye de şiddet uygulayan 3 genç kız daha sonra o anları sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Darbedilen H.E. ve babaanne Fikriye E.?nin ihbarı üzerine eve gelen polis ekipleri görüntülerden olayı gerçekleştiren S.A., N.Ş. ve E.Ş.?yi tespit edip göz altına aldı. 3 genç kız ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi ekipleri ise olaya ilişkin inceleme başlattı.

BABAANNESİNİN EVİNE ZİYARETE GİDEN KIZI DARP EDİP SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR

BABAANNESİNİN EVİNE ZİYARETE GİDEN KIZI DARP EDİP SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR

BABAANNESİNİN EVİNE ZİYARETE GİDEN KIZI DARP EDİP SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR

BABAANNESİNİN EVİNE ZİYARETE GİDEN KIZI DARP EDİP SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR

BABAANNESİNİN EVİNE ZİYARETE GİDEN KIZI DARP EDİP SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR

BABAANNESİNİN EVİNE ZİYARETE GİDEN KIZI DARP EDİP SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR

BABAANNESİNİN EVİNE ZİYARETE GİDEN KIZI DARP EDİP SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title