Baba ve oğulları yıkılan dükkanlarındaki makineleri enkazdan çıkarmaya çalışıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın İskenderun ilçesindeki 2 katlı dükkanı yıkılan ve iş makineleri enkazda kalan baba, oğullarıyla molozları kaldırıp, makineleri kurtarmaya çalışıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde İskenderun ilçesinde çok sayıda bina yıkılıp, hasar oluşurken, Muradiye Mahallesi'ndeki İskenderun Sanayi Sitesi'ndeki dükkanlar da zarar gördü.

Ahmet Murat Şimşek'in (52) jeneratör tamir dükkanı da beraberindeki 6 dükkanla yıkıldı. Depremden yara almadan kurtulan Şimşek, ailesinin de güvende olmasının ardından sanayi sitesindeki dükkanına koştu.

Dükkanının yerle bir olduğunu gören Şimşek, içerideki torna, freze, matkap, hidrolik pres, punta kaynak makinesi gibi 10 makinesini kurtarmak için 4 oğluyla çalışmaya başladı.

İş yerinin üstündeki molozları temizlemeye çalışan Şimşek, beton deliciyle 17 günlük çalışmanın ardından 3 makinesini dışarıya çıkarabildi. Şimşek, geri kalan makinelerini çıkarmak için en büyüğü 26, en küçüğü 14 yaşındaki oğullarıyla çalışmasını sürdürüyor.

"Biz esnaf adamız, elimiz çalışırsa karnımız doyar"

Ahmet Murat Şimşek, AA muhabirine, sanayi sitesindeki dükkanların büyük çoğunluğunun 50 yıllık olduğunu ve kendi iş yerinin de babasından kaldığını söyledi.

Dükkanını 23 yıldır kendisinin işlettiğini anlatan Şimşek, "Bir şekilde ekmeğimizi kazanmaya çalışıyoruz. Dükkanımız yıkılınca dünya başımıza yıkıldı. Yapacak bir şeyimiz yok. Bir şekilde malzemelerimizi çıkaracağız. Beton kırarak, zorlanarak yapacağız, yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz." dedi.

Toparlanmaya çalıştıklarını ifade eden Şimşek, şöyle konuştu:

"Devletimiz sağ olsun her türlü yardımcı oluyor. Biraz daha yardımcı olup yer gösterirlerse oraya dükkan yaparız. 'Size bu dükkanları verelim' derlerse, bir an önce icraata geçilirse çok memnun olurum. Biz esnaf adamız, elimiz çalışırsa karnımız doyar. Sadece ben değil, bütün esnaf arkadaşlarımız için geçerli bu durum. Çoğunun dükkanları kullanılamayacak halde. Benim dükkanım yıkıldı ama Allah herkesin yardımcısı olsun. Kolay bir şey değil. Allah'a şükür çocuklarım, ailem herkes iyi, bir sıkıntımız yok. Çadırımız var, yemeğimiz geliyor. Devletimiz her türlü yardımı yapıyor. Bizi açıkta bırakmadı. Komşularımıza da elektrik, su her şeylerini verdiler. Hiçbir sıkıntımız yok ama esnaf olarak bizim elimiz, tezgahımız çalışırsa ekmek yeriz."

Şimşek, kendi çabalarıyla da dükkanlarını dikebileceklerini ancak devletin yer göstermesini istediklerini söyledi.

Ekmek tekneleri olan bütün makineleri çıkarmak için çalışmaya devam edeceklerini belirten Şimşek, evinin az hasarlı olduğunu ancak korktukları için eve giremediklerini ve çadırda yaşadıklarını sözlerine ekledi.