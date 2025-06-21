Baba ve Oğul YKS'de Birlikte Sınav Heyecanı Yaşadı

Baba ve Oğul YKS'de Birlikte Sınav Heyecanı Yaşadı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da 44 yaşındaki Turhan Durukan, oğlu Tunahan ile birlikte Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girdi. Eğitimine 5 yıl önce açık öğretimle devam eden Durukan, üniversite hayalini gerçekleştirmek istiyor.

Tekirdağ'da yaşayan 44 yaşındaki Turhan Durukan oğlu ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na ( Yks ) girdi.

Eğitim hayatına ilkokuldan sonra ara veren Durukan, 5 yıl önce eğitimine devam ederek açık öğretim sisteminden ortaokul ve liseden mezun oldu.

Üniversite okumak için sınava hazırlanan Durukan, YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'ne 20 yaşındaki oğlu Tunahan ile Namık Kemal Üniversitesinde girdi.

Baba ve oğul, binlerce aday gibi sınavda ter döktü.

Turhan Durukan, gazetecilere sınav heyecanını oğluyla birlikte yaşadığını söyledi.

Sınava oğluyla hazırlandığını ifade eden Durukan, "Ortaokulu ve liseyi açık öğretimden tamamlamıştım. Bu sene de üniversite sınavına hazırlandım. Benim için farklı bir deneyimdi. Oğlumla sınava hazırlanmak ve birlikte sınava girmek güzel bir heyecan oldu. Güzel bir sonuç alarak üniversiteyi de okumak isterim." dedi.

Tunahan Durukan da sınava babasıyla birlikte hazırlandığını dile getirdi.

Sınavının güzel geçtiğini belirten Durukan, babasıyla birlikte sınav heyecanı yaşamasının kendisi için güzel bir anı olduğunu söyledi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
Akaryakıtta tabela yine değişiyor

Peş peşe zamlardan sonra akaryakıtta tabela yine değişiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef'e damga vuran yarışmacı: Bu tabloyu Erdoğan görse tebrik ederdi

MasterChef'e damga vuran yarışmacı: Erdoğan görse tebrik ederdi
İsteme merasiminde kapıyı açan gelin adayı, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

Kapıyı açan gelin adayı, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Polis memuru Suriyelilerin düğününde! İşte sahneye çıkıp yaptığı anons

Polis memuru Suriyelilerin düğününde! İşte sahneye çıkıp yaptığı anons
Karne gününde sürpriz karar! Okullarda kıyafet yönetmeliği yeniden değişiyor

Okullarda kıyafet yönetmeliği yeniden değişiyor
Görüşmeler başadı! Uğurcan adım adım Süper Lig devine

Başkanlar görüşüyor! Uğurcan adım adım Süper Lig devine
İsrail'den itiraf gibi açıklama: Zor günler bizi bekliyor

Savaşta zor günler yaşayan İsrail'den itiraf gibi sözler
Tüyler ürperten anlar! Aslan küçük çocuğa saldırmaya çalıştı

Tüyler ürperten anlar! Aslan küçük çocuğa saldırmaya çalıştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.