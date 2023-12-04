Baba ve Oğul Ayakkabı Tamircisi

Çorum'un Osmancık ilçesinde yaşayan ayakkabı tamir ustası Şuayip Ekinci ile tekstil, giyim, ayakkabı ve deri bölümü mezunu oğlu, 80 yılı aşan aile mesleklerini birlikte sürdürüyor.

Çorum'un Osmancık ilçesinde yaşayan ayakkabı tamir ustası Şuayip Ekinci ile tekstil, giyim, ayakkabı ve deri bölümü mezunu oğlu, 80 yılı aşan aile mesleklerini birlikte sürdürüyor.

Ayakkabı üretimine 1940 yılında başlayan babasının "Sen bu mesleği yaparsın" demesi üzerine okul çıkışlarında atölyelerine giden Şuayip Ekinci, ortaokulu bitirdikten sonra eğitim hayatını sonlandırıp bu mesleğe yöneldi.

Bir süre birlikte çalıştıktan sonra 1995'te işleri babasından devralan Ekinci, 40 yılı aşkın süredir mesleğini devam ettiriyor.

Bu sürede oğlu Ertuğrul Ekinci'nin de işe yatkınlığını fark eden 57 yaşındaki baba Ekinci, çıraklıktan yetiştirdiği oğlunun "İşimizi daha da geliştiririz" düşüncesiyle ayakkabı tasarımı konusunda Süleyman Demirel Üniversitesi Yalvaç Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümü ön lisans eğitimi almasını sağladı.

Alaylı ayakkabı tamircisi ile okullu oğlu, yaklaşık 25 yıldır aynı dükkanda her gün onlarca ayakkabıyı onarıyor.

Baba Şuayip Ekinci, AA muhabirine, işini severek yaptığını söyledi.

Mesleğe başlamasında babasının etkili olduğunu belirten Ekinci, "Babamla birlikte çalıştığımda işimi seviyordum, şimdi oğlumla çalışıyorum. İşi biraz daha büyütmek istedim ve oğlumu üniversiteye gönderdim. Oğlum üniversiteden sonra İstanbul'da büyük ayakkabı fabrikalarında çalıştı, işleyişi gördü." dedi.

Mesleğe başladığı ilk yıllarda yoğun olarak kösele ayakkabı tamir ettiğini anlatan Ekinci, daha sonra yaygınlaşan spor ayakkabıların farklı renklerde olmasından dolayı tamirinde güçlük yaşadıklarını vurguladı.

Ekinci, "Bizim mesleğimiz kıymetli bir ayakkabıyı onarmak. Müşteriye veriyoruz, o da memnun kalıyor, giyiyor. Mesela 1500 liralık bir ayakkabının tabanını 100 liraya değiştiriyorum. Sahibi memnun kalıyor, ben de mutlu oluyorum." diye konuştu.

Ayakkabı üretimi konusunda iş yerini büyütmeyi planlıyor

32 yaşındaki Ertuğrul Ekinci ise dedesinin 1940'ta başladığı mesleği sürdürmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Henüz 7 yaşındayken ayakkabı boyayarak, çivileri düzelterek mesleğe başladığına işaret eden Ekinci, "Ayakkabıcılığı öğrendikten sonra işimizi geliştirmek için üniversite eğitimi aldım. Üniversiteden sonra İstanbul'da imalat yaptım ve memleketim Osmancık'a döndüm. Aynı dükkanda 25 yıldır çalışıyoruz. Bizden önce dedem 5 dükkan değiştirmiş." ifadelerini kullandı.

Kıymetli bir mesleğin temsilcileri olduklarının altını çizen Ekinci, şunları kaydetti:

"Deforme olmuş ayakkabıları yenileyip vatandaşa hoşuna gidebilecek şekilde teslim etmeye çalışıyoruz. Bazı insanlar nişan döneminde aldığı ayakkabıyı saklıyor, onun yenileme işlemini yapıyoruz. Neticede onun bir anısı var. Bir de ayakkabı kullandıkça ayağın şeklini alıyor. Yeni bir ayakkabı aldığınızda ayağınıza vurabilir, ayağınızı rahatsız eder ama kullandığı ayakkabı ayağına tam oturur. Biz de ayakkabıyı yenileyerek rahat şekilde kullanmasını sağlıyoruz."

Ekinci, devlet teşviklerini araştırdığını, uygun bir teşvikten yararlanıp ayakkabı üretimi ve tamiri konusunda iş yerini büyütmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.

Dükkanın yaklaşık 15 yıllık müşterisi Cemil Şeker de ayakkabı tamircisi baba ve oğlunun takdire değer esnaf olduğunu, kaliteli işçilikle çalıştıklarını ifade etti.