Baba ve oğlunun öldüğü olayda site yönetici ve firma sorumlusu birbirini suçladı

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, Aytuğ Demir (28) ile 2 yaşındaki oğlu Batu Demir'in düştükleri 60 metrelik sondaj kuyusunun 15 metresinde sıkışıp, hayatını kaybettiği olayda soruşturma kapsamında gözaltına alınıp, tutuklanan site yöneticisi Hamza Akiş ile sondaj firması sorumlusu Vasfi Çakır'ın ifadeleri ortaya çıktı. Akiş ifadesinde sondaj kuyusu için izin alınması gerektiğini bilmediğini söylerken, Çakır'ın ise "Profesyonel bir yönetim olduğu için sondaj kuyusunun açılması için izin alıp, almadıklarını sormadım. İzin alındığını düşündüm" dediği öğrenildi. Öte yandan savcılık tarafından yapılan incelemede, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nce bölgede su arama faaliyetlerinin sınırlandırıldığı tespit edildi.

Olay, geçen 5 Ocak saat 18.00 sıralarında Salihli ilçesi Barış Mahallesi'ndeki 84 binanın bulunduğu Gülnar Sitesi'nde meydana geldi. Ailesine ait bir gıda şirketinde yöneticilik yapan Aytuğ Demir, eşi Yağmur Demir ile çocukları Batu Demir'i olaydan 2 ay önce taşındıkları öğrenilen sitenin içerisindeki çocuk parkına götürdü. Burada bisikletiyle dolaşan Batu Demir, bir süre sonra bisikletinden indi. Batu'nun yaklaşık 60 metrelik sondaj kuyusuna düştüğünü gören Aytuğ Demir, oğlunun peşinden atladı. Çığlıkları duyan site sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yılan kamera ile kuyudaki Aytuğ Demir ve oğlu Batu'ya ulaştı. Baba-oğulun yaşadığı belirlendi. Kurtarma çalışması başlatan itfaiye ekipleri, 15 metre derinlikte ulaştıkları baba ve oğlunu kurtarmak için sondaj kuyusuna paralel çukur kazdı. Bu sırada baba ve oğluna hortum aracılığıyla oksijen verildi. Yaklaşık 10 saatlik çalışmayla 15 metre derinlikte sıkışan baba ve oğluna ulaşıldı, ancak hayatlarını kaybettikleri tespit edildi. Minik Batu'nun vücudunun tamamının balçıkla kaplı olduğu, babanın ise göğüs hizasına kadar balçığa battığı görüldü. Baba ve oğlunun cansız bedenleri önce Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yapılan ön inceleme sonrası otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

2 TUTUKLAMA

Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında olayla ilgili site yöneticisi Hamza Akiş ile sondaj firması sorumlusu Vasfi Çakır, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen site yöneticisi Akiş ile firma sorumlusu Çakır, 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Firmanın, sondaj kuyusunu açıp, yönetime teslim etmesine rağmen üstünün kapatılmadığı tespit edildi. Baba ve oğlunun ölümünden geriye, olay yerinde çekilen Batu'nun bisikleti ve Aytuğ Demir'in ayakkabısının yer aldığı fotoğraf kaldı. Aytuğ Demir ile oğlu Batu Demir Salihli Karaağaç Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Sondaj kuyusu olayın ardından kapatıldı. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü devam ederken, yapılan incelemelerde site yönetimi tarafından sondaj kuyusu açılmasıyla ilgili karar alınmadığı belirlendi.

BÖLGEDE SU ARAMA FAALİYETLERİ DSİ TARAFINDAN YASAKLANMIŞ

Savcılık tarafından yapılan incelemede, DSİ Genel Müdürlüğü'nce bölgede su arama faaliyetlerinin sınırlandırıldığı tespit edildi. 167 Sayılı Yer Altı Suları Hakkındaki Kanun'un, yer altı suyu arama ve kullanma biçimini belirleyen 8'inci maddesi kapsamında derinliği 10 metreden fazla olan kuyular için ruhsat alınmadan yapılan çalışmaların kaçak kuyu statüsüne girdiği, söz konusu kuyunun da sondaj izninin olmadığı tespit edildi. Ayrıca Turgutlu-Ahmetli Alt Havzası'nın Bakanlar Kurulu Kararı ile 'Tahsise Kapalı Alan' ilan edildiği ve yer altı suyu tahsisine kapatıldığı belirlendi.

'İZİN ALINMASI GEREKTİĞİNİ BİLMİYORDUM'

Sitede 6 yıldır yöneticilik yapan Hamza Akiş'in polisteki ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde, sitenin bahçesinde kullanmak amacıyla açılan sondaj kuyusu için izin alınması gerektiğini bilmediğini söyleyen Akiş, yaklaşık 6 önce açılan kuyunun üzeri odun parçaları ve çalılarla kapatıldı. Kuyu 60 metre derinliğe ulaşıldı ancak yeterli su bulunamadı. Çalışmalar bu nedenle durduruldu ve su analizi yapıldı. Kuyunun geleceğine analiz sonucuna göre karar vermeyi planlıyorduk" dedi.

'İZİN ALDINDIĞINI DÜŞÜNDÜM'

Sondaj firması sorumlusu Vasfi Çakır ise ifadesinde site yönetimi tarafından sondaj kuyusu için izin alındığını düşündüğünü söyledi. Çakır ifadesinde, "60 metreye ulaşıldığını kuyuda istenilen verimde suya ulaşılamadığı için sondaj çalışmaları durduruldu. Profesyonel bir yönetim olduğu için sondaj kuyusunun açılması için izin alıp, almadıklarını sormadım. İzin alındığını düşündüm. 60 metreye ulaşıldıktan sonra çalışmalar sonlandırıldı. Kuyunun üzerinin kapatılması firmanın değil site yönetiminin sorumluluğunda" dediği öğrenildi.