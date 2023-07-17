Üye Girişi
Haberler

Baba ve oğlunu, kızını dövdükleri için vurmuş (2)

Güncel Haberler

TUTUKLANDIİzmit'te, ara sokakta otomobille hızlı gittiği iddiasıyla kendisine tepki gösteren Mürsel Ç. ve oğlu Onur Ç.'yi çıkan kavgada tabancayla vurarak yaralayan A.D., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

TUTUKLANDI

İzmit'te, ara sokakta otomobille hızlı gittiği iddiasıyla kendisine tepki gösteren Mürsel Ç. ve oğlu Onur Ç.'yi çıkan kavgada tabancayla vurarak yaralayan A.D., sevk edildiği adliyede tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nazım Özgün Erbulan - Güncel

Kocaeli Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title