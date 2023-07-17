Baba ve oğlunu, kızını dövdükleri için vurmuş (2)
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TUTUKLANDIİzmit'te, ara sokakta otomobille hızlı gittiği iddiasıyla kendisine tepki gösteren Mürsel Ç. ve oğlu Onur Ç.'yi çıkan kavgada tabancayla vurarak yaralayan A.D., sevk edildiği adliyede tutuklandı.
TUTUKLANDI
İzmit'te, ara sokakta otomobille hızlı gittiği iddiasıyla kendisine tepki gösteren Mürsel Ç. ve oğlu Onur Ç.'yi çıkan kavgada tabancayla vurarak yaralayan A.D., sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nazım Özgün Erbulan - Güncel