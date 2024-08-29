Baba ve Oğlu Tutuklandı
Artvin'in Yusufeli ilçesinde yapılan operasyonda 502 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklandı.
BABA VE OĞLU TUTUKLANDI
Artvin'in Yusufeli ilçesinde ev ve eklentilerinde narkotik köpekler 'Safir' ve 'Zıpkın' ile yapılan aramalarda 502 kilogram kubar esrar ele geçirilen Ş.K. (51) ile oğlu Ö.F.K. (27) jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikte tutuklandı. Operasyon anları kameraya yansıdı.
Nurbay USTA/ARTVİN,