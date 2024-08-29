Baba ve Oğlu Tutuklandı

BABA VE OĞLU TUTUKLANDI

Artvin'in Yusufeli ilçesinde ev ve eklentilerinde narkotik köpekler 'Safir' ve 'Zıpkın' ile yapılan aramalarda 502 kilogram kubar esrar ele geçirilen Ş.K. (51) ile oğlu Ö.F.K. (27) jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikte tutuklandı. Operasyon anları kameraya yansıdı.

Nurbay USTA/ARTVİN,