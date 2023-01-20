BABA VE OĞLU, SOBA GAZINDAN ZEHİRLENDİ

KÜTAHYA'da ısınmak için soba yaktıktan sonra uyuya kalan baba ve oğlu, karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Evliya Çelebi Mahallesi Deprem Konutları 2'inci sokakta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Sadettin Yentür (58) ve oğlu Bekir Yentür (26), soğuk hava nedeniyle ısınmak için soba yaktı. Bir süre sonra sobadan sızan karbonmonoksit gazı, baba ile oğlunu zehirledi. Durumu fark eden apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen polis ve sağlık ekipleri, baba ile oğlunu evden çıkarak ambulansa aldı. İlk müdahalelerinin ardından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan baba oğlun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Soruşturma sürüyor.