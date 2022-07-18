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BABA VE OĞLU PARKTA TABANCAYLA VURULDU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde parkta oturan baba ve oğluna otomobilden tabancayla ateş açıldı.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde parkta oturan baba ve oğluna otomobilden tabancayla ateş açıldı. Yaralanan Ebubekir Önal ve oğlu Tuğrul Bey Önal (19) tedavi altına alındı.

Olay akşam saatlerinde, Darıca Zincirlikuyu Mahallesi Karaaslan Caddesi'ndeki parkta meydana geldi. Parkta caddeye yakın bir yerde oturan Ebubekir Önal ve oğlu Tuğrul Bey Önal'a, yoldan geçen bir otomobilden tabancayla ateş açıldı. Yaralanan baba ve oğlunu görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Ebubekir Önal Fatih Devlet Hastanesi'ne, Tuğrul Bey Önal ise Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan baba ve oğlunun hayati tehlikeleri bulunmadığı belirtildi.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, otomobili kullanan ve tabancayla ateş eden kişinin kimliklerini belirledi. Polis, otomobille olay yerinden kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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