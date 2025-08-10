Baba ve Oğlu Kadını Darbetti, O Anlar Kameraya Yansıdı

Başakşehir'de bir baba ve oğlu, izinsiz bidon aldığını öne sürdükleri kadını darbetti. Olay, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polis, olayla ilgili şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Başakşehir'de baba ve oğlunun bir kadını darbetmesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İddiaya göre, Şahintepe Mahallesi'nde yaşayan baba ve oğlu, izinsiz bidon aldığını öne sürdükleri Fatma Aksu'nun oturduğu daireye taş atarak zarar verdi. Baba ve oğlu bir süre sonra dışarıya çıkan Aksu'yu darbetti.

Polis ekipleri, Aksu'nun şikayeti üzerine şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Şüphelilerin, Aksu'yu darbetmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, 2 şüphelinin evinin camına taş attıkları kadını darbetmesi ve çevredekilerin tarafları uzaklaştırmaya çalıştıkları yer alıyor.

Yaşananları AA muhabirine anlatan Fatma Aksu, izinsiz aldığı iddia edilen bidon nedeniyle darbedildiğini önü sürdü.

Kaynak: AA / Erol Değirmenci - Güncel
