Baba ve oğlu dolmuş şoförünü bıçakladı, tutuklandılar

Adana'da, Süleyman Tanırgan (51) ile oğlu Taşkın Tanırgan (23), aracının önünü kestikleri dolmuş şoförü Levent Yırtıcı'yı (36) bıçakla ağır yaraladı. Baba ve oğul tutuklandı.

ADANA'da, Süleyman Tanırgan (51) ile oğlu Taşkın Tanırgan (23), aracının önünü kestikleri dolmuş şoförü Levent Yırtıcı'yı (36) bıçakla ağır yaraladı. İfadesinde, "6 ay önce içki içerken bana küfretti, uyarınca da vurdu. Konuşmak için yanına gittiğimde kavga çıktı" diyen Süleyman Tanırgan ile oğlu tutuklandı.

Olay, 7 Haziran'da saat 12.30 sıralarında, Seyhan ilçesi Sakarya Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. Yaklaşık 6 ay önce tamirhanede birlikte çalışan Süleyman Tanırgan ile Levent Yırtıcı, buluşup içki içti. İddiaya göre, Yırtıcı, Tanırgan'a küfredince, aralarında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Bu nedenle husumet besleyen Süleyman Tanırgan, oğlu Taşkın Tanırgan ile Yırtıcı'nın kullandığı minibüsün önünü kesti. Çıkan arbedede Süleyman Tanırgan, yanında getirdiği bıçakla Yırtıcı'yı göğüs ve karın bölgesinden yaraladı. Yırtıcı yere yığıldı, şüpheli baba ile oğlu kaçtı.