BABA VE KUCAĞINDAKİ KIZI 141 SAAT SONRA KURTARILDI

HATAY'da depremden 141 saat sonra baba ve kucağındaki 4 yaşındaki kızı kurtarıldı. Hatay'da enkazlarda arama kurtarma çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, bir enkazdan ses gelmesi üzerine çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekiplerin çalışmalarında Suriyeli Adnan Ahmad Amir ve kucağındaki 4 yaşındaki kızı Emira Amir'e ulaşıldı. Ekipler baba ve kızını enkazdan çıkardı. Baba kurtarma çalışmaları sırasında kendisiyle konuşan itfaiyeciden çay içmek istediklerini söyledi. Baba ve kızı tedavileri için hastaneye kaldırıldı. MUHAMMET BÖYLE KURTARILDI Depremden 133 saat sonra kurtarılan 11 yaşındaki Muhammet'in kurtarılma anlarına ait görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde, itfaiye erlerinin enkaz içerisinde oluşturdukları yaklaşık yarım metre genişliğinde ve 20 santimetre yüksekliğindeki yaşam koridorundan Muhammet'i çıkardıkları anlar yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel