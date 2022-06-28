Baba ve 2 oğlu, çalınan bisikletlerine kavuştu

KONYA'da Fatih Erdeniz (38) ile çocukları Muammer (10) ve Ali Berat (7), sitenin bahçesinde kilitleri kırılıp çalınan bisikletlerine kavuştu. Bisikletleri çalan Yılmaz Araç (39), sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Çocuklarının bisikletlerinin çalınmasına çok üzüldüklerini belirten Erdeniz, "Beni karakoldan aradılar bisikletleriniz bulundu diye. Çocuklarıma bunu söylediğimde, sevinçten havalara uçtular" dedi.

Olay, geçen cumartesi saat 20.00 sıralarında Meram ilçesi Aymanas Mahallesi Taşcami Uzunharmanlar Caddesi'nde bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Fatih Erdeniz ile oğulları Muammer ve Ali Berat'ın, bahçedeki demirlere kilitledikleri 3 bisiklet çalındı. Muammer ve Ali Berat, pazar sabahı binmek istedikleri bisikletlerin yerinde olmadığını fark edince babalarına haber verdi. Yapılan araştırmada 3 bisikletin de çalındığını anlaşıldı. İhbarla çalışma başlatan Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Bu sırada Erdeniz'in bir komşusu, bisikletlerin yüklendiği minibüsün plakasını polise verdi. Polis, plakadan yola çıkarak şüphelinin daha önce de 'hırsızlık' suçundan kaydı olan Yılmaz Araç olduğunu belirledi. Araç'ın evine yapılan operasyonda bodrum katında baba ve 2 oğluna ait 3 bisiklet ile çalıntı olduğu değerlendirilen 2 bisiklet daha bulundu. Gözaltına alınan Yılmaz Araç, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bisikletler de baba ve oğullarına teslim edildi.

Ali Berat Erdeniz de polislere teşekkür etti.