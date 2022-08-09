Haber : baba ve 2 kardeşini öldürüp intihar etti (2) - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

baba ve 2 kardeşini öldürüp intihar etti (2)

 - Güncelleme:
baba ve 2 kardeşini öldürüp intihar etti (2)

KOMŞULAR HEPSİNİ KANLAR İÇERİSİNDE BULMUŞKahramanmaraş'ta Özyürek ailesinin evinden gelen silah seslerini duyan komşuları eve geldiklerinde kanlı manzarayla karşılaştı.

KOMŞULAR HEPSİNİ KANLAR İÇERİSİNDE BULMUŞ

Kahramanmaraş'ta Özyürek ailesinin evinden gelen silah seslerini duyan komşuları eve geldiklerinde kanlı manzarayla karşılaştı. Burak Özyürek, polis memuru babası Mehmet Özyürek, annesi Hacer Özyürek ve infaz koruma memuru ağabeyi Furkan Özyürek'i çatıda, Talha Özyürek'i de merdivenlerde kanlar içinde yatarken bulan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri incelemesinde Hacer Özyürek ile Furkan Özyürek, Burak Özyürek ve Talha Özyürek'in öldüğünü belirledi. Ağır yaralı olan Mehmet Özyürek ise götürüldüğü özel hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından 4 kişinin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayı duyup eve gelen yakınları ise sinir krizi geçirdi.


Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç - Güncel

Kahramanmaraş Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title