Baba Turgay Tanrısevergil'in Tahliyesine Karar Verildi

Eyüpsultan'da, küçük kızına tekme atarak merdivenlerden yuvarlanmasına neden olduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan tutuklu sanık Turgay Tanrısevergil'in tahliyesine karar verildi.

İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, sanık baba Turgay Tanrısevergil ile çocuğun annesi katıldı.

Duruşmada savunma yapan Tanrısevergil, kızının elektrik kablolarına elini soktuğunu, tutmak isterken merdivenden yuvarlandığını söyledi.

Anne ise eşinin iyi bir baba olduğunu ve şikayetçi olmadığını ifade etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Tanrısevergil'in tahliyesine hükmederek eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tekme attığı kızının merdivenlerden yuvarlanmasına neden olduğu anlara ait görüntüleri sosyal medyada ve bazı haberlerde yayınlanmasının ardından 19 Haziran'da tutuklanan Turgay Tanrısevergil'in (35) "alt soya karşı basit yaralama" suçundan 9 aydan 2 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

İddianamede, izlenen kamera görüntülerine göre sanık Tanrısevergil'in kızı M. Tanrısevergil'e bina merdivenlerde tekme attığı, çocuğun bel kısmına gelen tekmenin ardından dengesini kaybederek merdiven basamaklarından yuvarlandığı belirtilerek, suça konu olayın üzerinden zaman geçtiği için mağdurun vücudunda darp ve cebir izinin bulunmadığı ifade ediliyor.