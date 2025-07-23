Baba, Tartıştığı Oğlunu Bıçaklayarak Öldürdü

Baba, Tartıştığı Oğlunu Bıçaklayarak Öldürdü
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, baba Zeki V., motosikletle yolculuk yaptığı oğlu Mehmet V. ile tartıştıktan sonra onu bıçaklayarak öldürdü. Olay güvenlik kameralarına yansıdı ve Zeki V. polis tarafından gözaltına alındı.

HATAY'ın Dörtyol ilçesinde Zeki V. (45), tartıştığı oğlu Mehmet V.'yi (22) bıçaklayarak öldürdü. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Dörtyol ilçesi Numune Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletle yolculuk yapan Zeki V. ile oğlu Mehmet V. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Sürücü Zeki V. motosikleti yol kenarında durdurdu. Devam eden tartışma sırasında Zeki V., oğlu Mehmet V.'yi defalarca bıçakladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Mehmet V., kaldırıldığı Dörtyol Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Zeki V., polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Mehmet V.'nin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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