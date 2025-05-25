Baba, Tartışma Sonucu Oğlunu Vurdu

Baba, Tartışma Sonucu Oğlunu Vurdu
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Esenyurt'ta bir otelin önünde baba ile oğlu arasında çıkan tartışmada baba, oğlunu bacağından vurdu. Yaralı hastaneye kaldırılırken, baba gözaltına alındı.

Esenyurt'ta bir otelin önünde çıkan tartışmada baba, oğlunu bacağından silahla vurdu. Yaralı hastaneye kaldırılırken, şüpheli baba gözaltına alındı.

Olay, saat 23.30 sıralarında Güzelyurt Mahallesi Sultan Abdülhamit Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, konakladıkları otelin önünde baba ile oğlu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine baba, yanında bulunan tabancayla oğlunu bacağından vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Baba ise polis ekiplerince gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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