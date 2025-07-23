Baba, Tartışma Sonucu Oğlunu Bıçaklayarak Öldürdü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Zeki V., tartıştığı oğlu Mehmet V.'yi bıçaklayarak öldürdü. Olay, güvenlik kameralarına yansıdı ve soruşturma başlatıldı.

HATAY'ın Dörtyol ilçesinde Zeki V. (45), tartıştığı oğlu Mehmet V.'yi (22) bıçaklayarak öldürdü. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Dörtyol ilçesi Numune Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletle yolculuk yapan Zeki V. ile oğlu Mehmet V. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Sürücü Zeki V. motosikleti yol kenarında durdurdu. Devam eden tartışma sırasında Zeki V., oğlu Mehmet V.'yi defalarca bıçakladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Mehmet V., kaldırıldığı Dörtyol Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Zeki V., polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Mehmet V.'nin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Sedat İSKENDEROĞLU - Kamera: HATAY,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Osimhen Galatasaray kampına katılmayacak

Osimhen Galatasaray kampına katılmayacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Herkes ters köşe oldu! Mostafa Mohamed hayırlı olsun

Herkes ters köşe oldu! Mostafa Mohamed hayırlı olsun
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.