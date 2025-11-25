Baba-Oğul Gönüllü Arama Kurtarmacılar, Depremde Hayat Kurtarıyor

ANKARA'da, Murat Altunorak (58), yıllarca arama kurtarma gönüllüsü olarak afetlerde görev aldıktan sonra, 2019 yılında 'ANKA Arama Kurtarma Derneği'ni kurdu. Küçük yaştan itibaren babasıyla tatbikatlara ve arama kurtarma çalışmalarına katılan Efe Altunorak (23) ise aynı dernekte önce takım lideri, sonra da takım koordinatörü oldu.

Dış ticaret danışmanı Murat Altunorak, 2004 yılından itibaren farklı arama kurtarma derneklerinde gönüllü olarak görev aldı. Altunorak, birçok afette yanında küçük oğlu Efe Altunorak'ı da götürdü. 2019 yılında emekli olan Altunorak, ANKA Arama Kurtarma Derneği'ni kurdu. Küçük yaştan itibaren babasıyla tatbikatlara ve arama kurtarma çalışmalarına katılan Efe Altunorak, 18 yaşında dernek bünyesinde takım lideri, geçen yıl 22 yaşında ise takım koordinatörü oldu. Arama kurtarma ile ilgili tüm eğitimlerini tamamlayan Efe Altunorak, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde babasıyla birlikte 10 gün görev yaptı. Baba oğul, deprem bölgesinde omuz omuza çalışarak birçok can kurtardı.

'BEN DE İNSANLARI KURTARMAK İSTİYORUM' DİYORDU'

Murat Altunorak, Efe'nin küçük yaştan itibaren arama kurtarma çalışmalarında yanında yer aldığını söyleyerek, "18 yaşından önce operasyona götürmemiz çok mümkün değildi. Fakat kanında var herhalde her tatbikata, her çalışmaya gelmek istedi bizimle ve çok ciddi bir donanıma sahip oldu. İp konusunda, sel konusunda, deprem konusunda çok ciddi eğitimler aldı. 14 yaşlarında sahaya girmek üzere bana ciddi baskılarda bulundu. 'Baba ben de arama yapmak istiyorum, ben de insanları kurtarmak istiyorum' diyordu. Efe, 14 yaşından öncesinde de sahada bizimle birlikteydi ancak enkaz alanına sokmamız çok mümkün olmuyordu. Fakat o aralardan kaçarak gelirdi ve ekipteki diğer arkadaşlar onu kollardı, benim görmememi sağlarlardı. Ben görüyordum ama engel olmak istemedim, çünkü gerçekten çok istekliydi. Ne yaptığımızın bilincindeydi" dedi.

'BAŞARISINDAN DOLAYI KOORDİNATÖR'

İngilizce öğretmeni olan eşi de çalıştığı için Efe'nin yanından ayrılmadığını söyleyen Altunorak, "Oğlum Efe şu an bizim ekibimizin takım koordinatörü ama oğlum olduğu için değil, bilgisi ve başarısından dolayı şu an bizim takım koordinatörümüz. Efe bunu Kahramanmaraş depremlerinde kanıtladı. Çok küçük yaştan beri arama kurtarma faaliyetlerine katılıyor. Kahramanmaraş depremlerinde birlikte çalıştık. Bir kazazedeye ulaştığımızda önünde kardeşinin cenazesi vardı. 17-18 yaşlarında bir kız çocuğumuzu enkazdan çıkarmadan önce kardeşinin önünden çekmek zorunda kaldık. Orada yaşadıklarımız, gördüklerimiz bizim daha hızlı olmamız gerektiğini düşündürdü. O günden sonra aralıksız bir şekilde afetlere hazırlık yapıyoruz" diye konuştu.

'TEK AMACIMIZ HAYAT KURTARMAK'

Efe Altunorak da "Kendimi bildiğim günden beri bu işin içindeyim. Bu süreçte beni de en çok etkileyen afet Kahramanmaraş depremleri oldu. Orada gördüklerimiz bizim afetlere karşı daha fazla hazırlık yapmamız gerektiği gerçeğini gösterdi. Bu yüzden babamla omuz omuza çalışıyoruz. Şu anda dernekte eğitim veriyorum. Ama tekrar sahaya dönmek istiyorum. Kendim gibi bir eğitmen, takım koordinatörü yetiştirip daha sonra sahaya geri dönmek istiyorum. Yaşıtlarımı ve gençleri de gönüllü olmaya davet ediyorum. Çünkü sahada ciddi bir sayıya ihtiyacımız var. Sayımızı artırmak istiyorum ve gençlere gerçekten ihtiyacımız var. Bizde boy, kilo, yaş, din, dil, ırk hiçbirinin önemi yok. Bizim tek amacımız, hayat kurtarmak" dedi.

