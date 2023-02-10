Baba-oğul, depremzedeler için varillerden soba yapıyor

İstanbul Bayrampaşa'da bir iş insanı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşların üşümemesi için babasıyla el ele vererek varillerden yaptıkları sobaları bölgeye gönderiyor.

İstanbul Bayrampaşa'da bir iş insanı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşların üşümemesi için babasıyla el ele vererek varillerden yaptıkları sobaları bölgeye gönderiyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'de birçok vatandaş afetin açtığı yaraları sarmak için seferber oldu.

Yoğun kış şartlarının etkili olduğu bölgede depremzedelerin üşüdüğünü gören iş insanı Kaan Şeker, babasıyla el ele vererek elinde bulunan varilleri sobaya dönüştürüp deprem bölgesine gönderdi.

Yaptıkları sobaların depremzedelerin işine yaradığını gören Şeker, üretimi artırarak bir tır sobayı daha deprem bölgesine gönderme kararı aldı.

Bölgedeki kurtarma çalışmalarını bekleyen ve evlerine giremeyen depremzedeler ile yardım görevlileri, sokaklarda beklerken baba-oğulun gönderdiği sobaları yakarak ısınıyor.

Baba-oğul ayrıca depremzedeler için cep telefonu şarj ünitesi ve çadırlarda kullanılması için yatak ve ranza da üretmeyi planlıyor.

Yarın 300 soba daha gönderecekler

Bayrampaşa'da reklam standı üreten Kaan Şeker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşanan deprem felaketinin ardından depremzedeler için bir şeyler yapmak istediklerini söyledi.

Ülkenin birçok yerinden gıda ve giysi yardımının yapıldığını gördüklerini kaydeden Şeker, kendilerinin farklı bir şeyler yapmak istediklerini dile getirdi.

Şeker, yoğun kış şartlarını göz önünde bulundurduklarında babasıyla depremzedelerin ısınmalarına yönelik yardım yapmayı kararlaştırdıklarını aktardı.

Depremzedelerin ısınmalarını nasıl sağlayabileceklerini düşündüklerini söyleyen Şeker, şunları kaydetti:

"Kış ayında ısınmalarını nasıl kolaylaştırabiliriz diye düşünürken kullanılmayan ya da atıl varillerin sobaya dönüşümü aklımıza geldi. İlk olarak elimizdeki varillerle başladık bu işe. Daha sonra sosyal medyadan, çalıştığımız tedarikçilerden temin ederek bunları sobaya dönüştürdük. İlk sevkiyatımızı depremin 2. günü Hatay ve Adıyaman'a gönderdik. Toplamda 150 adet sevkiyatımız olmuştu. İkinci parti olarak halihazırda atölyemizde bulunan 300 varilin yarın tekrar bölgelere dağıtılmak üzere Antep, Adıyaman ve Maraş'a sevkiyatını yapacağız."

"İnsanlar gittiğimizde bizi sevinçle karşıladı"

Varillerden yapılan sobaların sevkiyatı sırasında kendi araçlarını kullandıklarını aktaran Şeker, AFAD ve emniyet güçleri ile koordineli şekilde belirtilen yerlere sobaları teslim ettiklerini anlattı.

Şeker, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnsanlar gittiğimizde bizi sevinçle karşıladı. Yaktıkları odun-kömür ve diğer yakacakları yerde yakıyorlardı ve ıslanıyordu. Çünkü yağmur ve kar bildiğiniz gibi şu anda yoğun bir şekilde devam ediyor. Bunların bir nebze de olsa onların acısını hafifletmeye veya korumaya destek olduğunu düşünüyoruz. İnce bir materyal olduğu için içerisine attığınız yakacağın ısısını direkt dışarı veriyor."

Sobaların çadır içerisinde de kullanılabileceğini ifade eden Şeker, vatandaşların, kurtarma ekiplerinin ve güvenlik güçlerinin bu sobaların çevresinde toplanarak ısındıklarını dile getirdi.

"Herkes bir cıvata bile gönderse oraya bir faydası olacaktır"

Şeker, ilk gönderdikleri sobalarla ilgili, etrafında toplanan 20-25 kişiyi ısıttığı yönünde olumlu geri dönüş aldıklarını söyledi.

Bölgenin ihtiyaçlarına yönelik yeni projeler de oluşturduklarını anlatan Şeker, cep telefonu iletişimi için sonar panelli powerbank göndermek için hazırlık içinde olduklarını kaydetti.

Şeker, ilerleyen günlerde kurulan çadırlarda depremzedelerin ve sokakta kalan vatandaşların kullanması için yatak ve ranza üretimine devam edeceklerini belirterek, "Olabildiğince bunları kendi imkanlarımızla, devletimize, milletimize ekstra bir yük vermeden oluşturup bölgeye sevk etme amacı içerisindeyiz. Hepimiz aslında vatandaş olarak birer devletiz. Bölgeye ne kadar yardımcı olursak, devlete o kadar destek sağlamış oluruz. Az-çok demeden, herkes bir cıvata bile gönderse oraya bir faydası olacaktır. Sadece koordineli bir şekilde hareket edilmelidir. Oradaki valilerle, kaymakamlarla, belediyelerle iletişim halinde olmalarını tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.