Baba - oğul bayram öncesi bıçak bileme mesaisinde

KIRŞEHİR - Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Kırşehir'deki bıçak bileyicilerinde yoğun mesai başladı. Kentin en işlek noktalarından biri olan tarihi Uzun Çarşı'da baba Cemal İşeri ve oğlu aynı dükkanda vatandaşların bıçaklarını bileyerek bayram hazırlıklarına katkı sağlıyor.

Baba Cemal İşeri; oğlu Murat İşeri ile birlikte tarihi Uzun Çarşı'da yıllardır sanatlarını birlikte sürdürüyor. Baba İşeri, oğluyla birlikte çalışmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederken oğul Murat İşeri ise, vatandaşların bıçaklarını arife gününden önce getirmesinin hem kendileri için hem de vatandaşlar açısından önemli olduğunu söyledi. İşeri açıklamasında; "Son gün gelen yoğunlukla herkesin işini yetiştirmek zor oluyor. Vatandaşlarımız erken davranırsa hem biz daha rahat çalışırız hem de onlar işlerini son dakikaya bırakmamış olurlar. Kurban öncesinde işlerimiz açılıyor. Babamla erkenden gelip dükkanımızı açıyoruz. Yoğunluğa kalmadan işlerimizi bitirmek istiyoruz" diye konuştu.

Uzun Çarşı; her bayram öncesi olduğu gibi bu yıl da Kırşehirli vatandaşların bayram alışverişinde en uğrak noktalarından biri haline geldi.