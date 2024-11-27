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Baba Oğul Arasında Silahlı Tartışma: Oğul Hastanede

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde emekli infaz koruma memuru olan baba, oğlu ile yaşadığı tartışma sırasında ruhsatlı tabancasıyla oğlunu vurdu. Oğul hastaneye kaldırıldı, baba gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde babası tarafından tabancayla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre, emekli infaz koruma memuru Ahmet O. (59) ile oğlu Yunus O. (36) arasında Nusretiye Mahallesi'ndeki evlerinde tartışma yaşandı.

Yunus O'nun babasına elindeki bıçakla hamle yapması üzerine Ahmet O. ruhsatlı tabancasıyla oğluna ateş etti.

Kasığından yaralanan Yunus O, sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ahmet O. gözaltına alındı.

Baba Oğul Arasında Silahlı Tartışma: Oğul Hastanede
Kaynak: AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
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