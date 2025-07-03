Baba-Oğul Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı

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Samsun'un İlkadım ilçesinde polisle tartıştıktan sonra gözaltına alınan L.K. ve babası İ.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir diğer kişi S.R. ise savcı ifadesinin ardından salıverildi.

BABA-OĞULA ADLİ KONTROL

Samsun'un İlkadım ilçesinde polisle tartışıp tekme atan L.K. ile babası İ.K. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. S.R. ise savcı ifadesinin ardından salıverildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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