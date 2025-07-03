Baba-Oğul Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı

BABA-OĞULA ADLİ KONTROL

Samsun'un İlkadım ilçesinde polisle tartışıp tekme atan L.K. ile babası İ.K. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. S.R. ise savcı ifadesinin ardından salıverildi.