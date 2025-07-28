Baba, Oğlunu Kurtarırken Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde sulama kanalına düşen oğlunu kurtaran baba, akıntıya kapılarak hayatını kaybetti. Oğlu kurtarıldı ancak baba gözden kayboldu, sağlık ekipleri tarafından sudan çıkarıldıktan sonra yaşamını yitirdi.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde sulama kanalına düşen oğlunu kurtardıktan sonra akıntıya kapılan baba hayatını kaybetti.

Baba C.Ş. (36), dün Kırsal Çeltik Mahallesi'nde sulama kanalına düşen oğlu Ö.Ş'yi (11) kurtarmak için suya girdi.

Oğlu Ö.Ş'nin kanaldan çıkmasını sağlayan C.Ş, akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bir süre sonra çevredekiler tarafından sudan çıkarılan C.Ş, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yapılan kontrolde C.Ş'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

C.Ş'nin cenazesi otopsi için Bismil Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel
Bakan Yerlikaya orman yangınlarının çıkış nedenlerini açıkladı: Eskimiş yatağını yakmaya çalışmış

Bakan Yerlikaya orman yangınların çıkış nedenlerini tek tek açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'FETÖ'den ihraç edildi' iddiası! Bursa'daki yangın bölgesinde benzin bidonuyla yakalandı

Yangın bölgesinde benzin bidonuyla yakalandı, linçten zor kurtarıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.