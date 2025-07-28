Baba, Oğlunu Kurtarırken Hayatını Kaybetti
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde sulama kanalına düşen oğlunu kurtaran baba, akıntıya kapılarak hayatını kaybetti. Oğlu kurtarıldı ancak baba gözden kayboldu, sağlık ekipleri tarafından sudan çıkarıldıktan sonra yaşamını yitirdi.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde sulama kanalına düşen oğlunu kurtardıktan sonra akıntıya kapılan baba hayatını kaybetti.
Baba C.Ş. (36), dün Kırsal Çeltik Mahallesi'nde sulama kanalına düşen oğlu Ö.Ş'yi (11) kurtarmak için suya girdi.
Oğlu Ö.Ş'nin kanaldan çıkmasını sağlayan C.Ş, akıntıya kapılarak gözden kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Bir süre sonra çevredekiler tarafından sudan çıkarılan C.Ş, sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yapılan kontrolde C.Ş'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
C.Ş'nin cenazesi otopsi için Bismil Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel