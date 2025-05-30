Baba, Oğlunu Kazara Tüfekle Yaraladı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde oğlunu kazara tüfekle yaraladığı iddia edilen baba gözaltına alındı.

Büyükkızılcık Mahallesi'nde oturan Ü.G, iddiaya göre, evinin bahçesindeki çalılıkların arasından gelen sesin tilki olduğunu düşünerek tüfekle ateş etti. Bu sırada çalılıkların arasında olan Ü.G'nin oğlu K.G. (25) ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Göksun Devlet Hastanesine kaldırılan K.G, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Jandarma ekipleri, baba Ü.G'yi gözaltına aldı.