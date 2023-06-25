Baba, oğlunu bıçaklayıp boğazını kesti

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde tartıştığı babası Yılmaz Koç tarafından boğazı bıçakla kesilen Tayfun Koç (28) hayatını kaybetti. Baba, gözaltına alınırken, Tayfun Koç'un cenazesi toprağa verildi.

Olay, dün akşam saatlerinde İlçeye bağlı Özgürlük Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde 5 katlı apartmanda meydana geldi. Baba Yılmaz Koç ile oğlu Tayfun Koç arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine baba Koç, mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla çeşitli yerlerinden bıçakladığı oğlunun daha sonra boğazını kesti. Gürültü ve yardım çağrıları üzerine olayın yaşandığı daireye giren komşusu, durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Tayfun Koç'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yılmaz Koç ise polis tarafından gözaltına alındı.Tayfun Koç'un cenazesi, bugün Yeni Mahalle Merkez Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından Şekerpınar Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.