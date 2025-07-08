Baba, Oğlunu Bıçaklayarak Öldürdü: Tutuklandı

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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, tartışma sonucu babası tarafından bıçakla yaralanan H.M. hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan baba Ş.M., tutuklandı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde oğlunu bıçaklayarak öldüren baba tutuklandı.

Arsa Mahallesi'nde yaşayan Ş.M. ile oğlu H.M. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ş.M. oğlunu bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

H.M. sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan baba Ş.M, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel
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