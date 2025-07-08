Baba, Oğlunu Bıçaklayarak Öldürdü
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir baba, çıkardığı tartışma sonucu oğlunu bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası baba gözaltına alındı.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde oğlunu bıçaklayarak öldüren baba gözaltına alındı.
Arsa Mahallesi'nde yaşayan Ş.M. ile oğlu H.M. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ş.M. oğlunu bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
H.M. sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Baba Ş.M, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel