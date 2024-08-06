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Baba Mirası Dut Ağacı 45 Yıldır Yaşıyor

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Kahramanmaraş'ta bir vatandaş, 26 yıl önce ev inşaatı sırasında baba mirası dut ağacını kesmek yerine balkonundan geçirdi. Dut ağacının gölgesinde şimdi torunları sallanan adam, 'babamın hediyesi diye kesmedim. İyi ki de kesmemişim' dedi.

Baba yadigarı 45 yıllık dut ağacını kesmedi evinin balkonundan geçirdi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir vatandaş, 26 yıl önce ev inşaatı sırasında baba mirası dut ağacını kesmek yerine balkonundan geçirdi. Dut ağacının gölgesinde şimdi torunları sallanan adam, "babamın hediyesi diye kesmedim. İyi ki de kesmemişim" dedi.

Onikişubat İlçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşayan 57 yaşındaki İbrahim Uğurlu, 26 yıl önce baba evinin yanına yeni bir ev yapmaya karar verdi. Babasının yaklaşık 45 yıl önce diktiği dut ağacının yanına ev inşa eden Uğurlu, hayatını kaybeden babasının diktiği dut ağacını kesmeye gönlü el vermedi. Evinin planlamasını ağacı kesmeden önce yapan Uğurlu, çevre sakinlerinin ağacın evin temelini sarsacağını söylemelerine rağmen inşaata devam etti.

"Birçok kişi 'bu ağacı kes evin temelini oynatır' dedi"

Yaklaşık 26 yıl önce evini tamamlayan Uğurlu, "Ben bu evi 1998'de yaptım. Daha önce bu evin öbür tarafında toprak ev vardı babam rahmetlinin. Bu ağacı da kendisi dikmişti. Buraya tekrar beton ev yapma işimiz olduğunda, bunu birçok kişi 'bu ağacı kes evin temelini oynatır' dedi. Bende babamın hediyesi diye kesmedim. İyi ki de kesmemişim" dedi.

"İyi ki sökmemişim"

Depremde dut ağacının evin şiddetli hasar almasının önüne geçtiğini de belirten Uğurlu, "Hem depreme faydası oldu, hem de evimizin üstünde benim büyük oğlan oturmakta ona iyi oldu. Çocuklar orada serin serin duruyorlar ağacın altında. Hem bu yönden iyi oldu. Bu dut beyaz dut. Yiyoruz, güzel. Gelip gidene rahmet olsun. Sürekli kuşlarda dut yiyor. Onlarda arkasından yedikçe herhalde dua ediyordur. İyi ki de sökmemişim, evin temelini oynatır dediler, hiç te oynatmadı yani daha iyi depremde bu dutların hep faydası oldu. Kök bağlantısıyla daha iyi oldu yani" diye belirtti.

Dut ağacının yıllardır su istemeden ve kurumadan bu yaşlara geldiğini söyleyen Uğurlu, "Bu dut ağacı su bile istemiyor burada. Sadece gölge burası, sadece kafası güneş almakta. Gene de büyüyor yani. Kökü burada güneş hiç görmüyor. Kendisi gene de oldu yani kurumadı. Sulamıyoruz bile. Sulansa bu dut ağacı bunun iki misli olurdu. Bu dut ağacı 40-45 yıldan beridir var. Ben o zaman işte 12-13 yaşındaydım. Babam rahmetlinin buraya diktiğini bilirim bunu. Burada toprak evimiz de vardı. Orada otururken görmüştüm" diye söyledi.

"Çok güzel bir miras bırakmış bize"

Uğurlu'nun torunlarından Gülnaz Uğurlu ise "Dut ağacının altında gölgeleniyorum. Dut ağacının altında salıncağa binebiliyorum. Bunu yapan Ali dedemden Allah razı olsun. Çok güzel bir miras bırakmış bize. Lütfen ağaçları kesmeyelim, onları yaşatalım" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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