Kızına şantaj yapan kişiyi lise bahçesinde tabancayla rehin aldı

Güncelleme:
İzmit’te bir baba, kızını takip edip şantaj yapan genci okul bahçesinde rehin aldı. Polisin müdahalesiyle olay sona ererken, her iki taraf da gözaltına alındı.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde lise öğrencisi A.Y.'nin (17) babası H.Y., kızını takip edip, şantaj yapan U.C.A.'yı (18), okul bahçesinde tabancayla rehin aldı. Polisin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen H.Y. ile üzerinden tabanca çıkan U.C.A., gözaltına alındı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Yahya Kaptan Mahallesi Kızılay Sokak'taki İzmit Başöğretmen Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; U.C.A., takip ettiği ve şantaj yaptığı A.Y.'nin eğitim gördüğü liseye geldi. A.Y., durumu babası H.Y.'ye bildirdi. Bunun üzerine okula giden baba H.Y., lisenin bahçesinde tabancayla U.C.A.'yı rehin aldı. U.C.A. dizlerinin üzerine çöktü, ardından yüz üstü yere yattı. İhbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polisin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen H.Y., gözaltına alındı. Üzerinden tabanca çıkan U.C.A. da ekiplerce gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

