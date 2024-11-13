Üye Girişi
Haberler

Baba ile Oğul Arasında Kanlı Kavga: Ahmet Hüdai Burak Beyin Ölümüne Neden Oldu

Baba ile Oğul Arasında Kanlı Kavga: Ahmet Hüdai Burak Beyin Ölümüne Neden Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, Hüseyin Burak'ın oğlu Ahmet Hüdai Burak'ı tornavida ile yaralaması sonucu Ahmet'in beyin ölümü gerçekleşti. Olay sonrasında baba tutuklandı.

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, Ahmet Hüdai Burak'ın (18) çıkan tartışmada babası Hüseyin Burak (46) tarafından tornavida ile yüzü ve boynundan yaralandı. Hastaneye kaldırılan Burak'ın beyin ölümü gerçekleşirken, adliyeye sevk edilen babası çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Olay, önceki gün saat 19.00 sıralarında Acarlar Mahallesi'nde meydana geldi. Pazarda sebze-meyve satan Hüseyin Burak ile oğlu Ahmet Hüdai Burak arasında, henüz belirlenemeyen nedenle evlerinde tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Hüseyin Burak, eline geçirdiği tornavidayla oğlu Ahmet Hüdai Burak'ı yüz ve boynundan yaraladı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ahmet Hüdai Burak, ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversite Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Polis, olayın ardından Hüseyin Burak'ı gözaltına aldı.

'KENDİMİ KORUMAK İSTERKEN OLDU'

Hüseyin Burak, polisteki ifadesinde, psikolojik sıkıntıları olduğunu belirtip, "Olay günü oğlum Ahmet Hüdai Burak aile fertlerine saldırdı. Boğuşma sırasında kendimi korumak isterken oğlum yaralandı" dedi. Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Hüseyin Burak tutuklandı.

BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ

Öte yandan 2 gündür yoğun bakımda tutulan Ahmet Hüdai Burak'ın doktorların tüm çabasına karşın bugün saat 11.00 sıralarında beyin ölümü gerçekleşti. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Organ ve Doku Nakli Birimi ekiplerinin Burak'ın organlarının bağışlanması için ailesiyle görüşeceği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Antalya'da bir evde 3 kardeş ölü bulundu

Apartman dairesinde 3 kardeş ölü bulundu

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sınır ötesi operasyon sinyali

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sınır ötesi operasyon sinyali

 MHP'nin hesabından yapılan paylaşım kafa karıştırdı: Ne demek istiyorsunuz?

MHP'nin hesabından yapılan paylaşım kafa karıştırdı
Bahçeli'nin 'İmralı' çıkışıyla ilgili Özgür Özel'den çok konuşulacak iddia

Özgür Özel'den çok konuşulacak Bahçeli iddiası
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

ABD ENFLASYON verileri açıklandı! 2024 ABD ekim ayı TÜFE kararı ne oldu? Antalya'da ne oldu? Antalya'da 3 kardeş nerede ölü bulundu, olay nedir? ERZURUM'DA DEPREM! Erzurum'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 13 Kasım Erzurum'da nerede deprem oldu? Süper Dolunay ne zaman, saat kaçta? Süper Dolunay'ın burçlara etkileri neler? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 13 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? A101 14 KASIM 2024 KATALOĞU A101'e gelen ürünler! 14 Kasım A101 bu hafta katalog ürünleri neler? A101'de hangi ürünler olacak? 2024 Spotify en çok dinlenen yıllık özet! Spotify Wrapped ne zaman yayınlanacak? YÖKDİL ne zaman 2025? e-YÖKDİL 2025 ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 14 Kasım Perşembe Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 13 Kasım Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! Fortnite çöktü mü? 13 Kasım Fortnite sunucular ne zaman açılacak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.