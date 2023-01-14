Baba ile oğlunun kuyuda ölümüyle ilgili zanlılar birbirini suçladı

Manisa'nın Salihli ilçesinde 28 yaşındaki Aytuğ Demir ile 2 yaşındaki oğlu Batu Demir'in evlerinin bulunduğu site içindeki artezyen kuyusunda ölümüne ilişkin soruşturmada "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan tutuklanan site yöneticisi ile sondaj firması...

Manisa'nın Salihli ilçesinde 28 yaşındaki Aytuğ Demir ile 2 yaşındaki oğlu Batu Demir'in evlerinin bulunduğu site içindeki artezyen kuyusunda ölümüne ilişkin soruşturmada "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan tutuklanan site yöneticisi ile sondaj firması yetkilisinin ifadeleri ortaya çıktı.

İlçeye bağlı Barış Mahallesi'ndeki üç katlı müstakil 84 evin bulunduğu Gülnar Sitesi'nde 5 Ocak'ta meydana gelen olaya ilişkin soruşturma Salihli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülüyor.

Soruşturma kapsamında, baba ile oğulun hayatını kaybettiği 60 metre derinliğindeki sondaj kuyusu için Devlet Su İşlerinden (DSİ) gerekli iznin alınmadığı, bölgenin yer altı su tahsisine kapalı olduğu, kuyunun açılması konusunda site karar defterine işlenmiş bir kararın ise olmadığı tespit edildi.

Tutuklanan site yöneticisi emekli öğretmen H.A. ifadesinde, kuyuyu yaklaşık 6 ay önce sitenin yeşil alanlarını sulamak amacıyla sondaj firmasıyla anlaşıp açtırdığını, bahçenin genel bakımı kapsamında değerlendirdikleri için de ayrıca site karar defterine sondaj yaptırılması işini işlemediklerini öne sürdü.

Sondaj 60 metre derinliğe ulaştığında kuyuda umdukları miktarda ve kalitede su bulamamaları üzerine çalışmaları durdurduğunu kaydeden H.A. ulaşılan az miktardaki suyu kullanıp kullanmama konusunda kararsız kaldıklarını, çıkan suyu analiz yaptırıp, sonuca ve maliyet hesaplarına göre kuyunun geleceğine karar vermeyi planladıklarını söyledi.

Kuyunun üzerini odun ve dal parçalarıyla kapattıklarını anlatan H.A, sondaj kuyusu açmak için DSİ'den izin almak gerektiğini bilmediğini, bölgenin yer altı suyu tahsisine kapatıldığından haberi olmadığını, sondaj firmasının da bu konuda kendisini uyarmadığını iddia etti.

Sondaj firması yetkilisi, site yöneticisini suçladı

Sondaj firması yetkilisi V.Ç. ise yıllardır Salihli ve çevresinde sondaj çalışması yaptıklarını, 10 metre derinliği aşan sondaj kuyusu çalışmaları için DSİ'den izin alınması gerektiğini bildiğini ancak kendilerine işi veren site yöneticisinin oldukça profesyonel olduğunu ve gerekli izin ve müracaatları yaptıktan sonra kendilerine işi verdiğini düşündüğü için bunları sorgulamadığını ileri sürdü.

Sondaj çalışması istedikleri gibi gitmeyince 60. metrelerde çalışmayı durdurduklarını belirten V.Ç. ihmali olmadığını savunarak, kuyunun üzerinin kapatılmasının firmasının değil site yönetiminin sorumluluğunda olduğunu savundu.

Olay

Salihli ilçesindeki Barış Mahallesi'nde bulunan Gülnar Sitesi'nde, 5 Ocak'ta akşam saati ailesinin yürüyüşe çıkardığı 2 yaşındaki Batu Demir, kaçak açıldığı belirtilen 30 santimetre çapında, 60 metre derinliğindeki artezyen kuyusuna düşmüş, baba Aytuğ Demir de oğlunu kurtarmak için kuyuya girmişti.

Haber verilmesiyle bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edilmiş, çalışmaların 10. saatinde kuyunun 15. metresinde Aytuğ Demir ile oğlu Batu'nun cansız bedenine ulaşılmıştı.

Üç yıl önce evlendikleri belirtilen ve 1 çocukları bulunan Yağmur-Aytuğ Demir çiftinin siteye 2 ay önce taşındıkları öğrenilmişti.

Olaya ilişkin gözaltına alınan site yöneticisi H.A. ile kaçak artezyen kuyusunu açtığı belirtilen firma yöneticisi V.Ç, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan tutuklanmıştı.

Site bahçesinde kullanmak üzere su bulmak için yaklaşık 6 ay önce açılan kuyuda istenilen miktarda su bulunamadığı ve üzerinin kapatılmadığı öne sürülmüştü.