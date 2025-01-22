Baba ile Oğlu Arasındaki Tartışma Kanlı Bitti

Konya'nın Akşehir ilçesinde oğlunun tüfekle vurduğu baba, hayatını kaybetti.

Reis Mahallesi'nde İ.Ö. (16) ile babası Özcan Ö. (41) henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.Ö. babasına tüfekle ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi Özcan Ö'nün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Özcan Ö'nün cenazesi otopsi için Akşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Şüpheli İ.Ö. gözaltına alındı.