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Baba ile kızı evde ölü bulundu

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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde baba ile 4 yaşındaki kızı evde ölü bulundu, anne ise bilinci kapalı olarak götürüldüğü hastanede tedavi altına alındı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde baba ile 4 yaşındaki kızı evde ölü bulundu, anne ise bilinci kapalı olarak götürüldüğü hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Emek Mahallesi Çimen Sokağı'nda yaşayan İbrahim K'den (34) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Çilingir yardımıyla eve giren polis ve sağlık ekipleri, İbrahim K'yi, 4 yaşındaki kızı E.M.K'yi ve anne Songül K'yi hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede, İbrahim K. ile kızı E.M.K'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Bilinci kapalı olan anne ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İbrahim K. ile kızının cenazeleri, otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

112 Acil Çağrı Kocaeli Güncel Haberler

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