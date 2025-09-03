Haberler

Baba, İki Çocuğunu Bıçakladıktan Sonra İntihar Girişiminde Bulundu

Güncelleme:
Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir baba, evdeki iki çocuğunu bıçaklayarak yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulundu. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, baba ve çocukları hastaneye kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, iki çocuğunu bıçakla yaralayan baba intihar girişiminde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Feridun Çelik Mahallesi'nde yaşayan baba H.Ö, henüz bilinmeyen nedenle evde 4 yaşındaki oğlu S.H.Ö. ile 11 yaşındaki oğlu İ.E.Ö'yü karnından bıçakladı.

Baba H.Ö, daha sonra intihar girişiminde bulundu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Baba ve iki çocuğu, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
