Baba Gözaltına Alındı: Kızı Devlet Korumasına Alındı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kızını TikTok yayınında dans ettirerek para kazanmaya çalıştığı iddia edilen babanın gözaltına alındığını ve kız çocuğunun devlet korumasına alındığını duyurdu. Bakanlık, sürecin titizlikle takip edileceğini belirtti.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medya yayınında kızını dans ettirip para kazanmaya çalıştığı iddia edilen kişinin gözaltına alındığını, kız çocuğun da devlet korumasına alındığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında, 'Kızını TikTok yayınında oynatarak para kazanmaya çalışan baba tepkilere aldırış etmedi' başlığıyla yer alan haberlere ilişkin açıklama yapılmasının uygun görüldüğü belirtilerek, Söz konusu görüntülere ilişkin emniyet birimleri tarafından adres tespitinin yapılması ile birlikte il müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçmiştir. Görüntülerde yer alan çocuğumuz, sağlık kontrollerinin ardından devlet korumasına alınmıştır. Uzman ekiplerimiz tarafından çocuğumuza yönelik psikososyal destek süreci başlatılmıştır. Söz konusu şahıs emniyet birimleri tarafından gözaltına alınmıştır. Bakanlık olarak, dava sürecine müdahil olacak ve şahsın gereken cezayı alması için süreci titizlikle takip etmeye devam edeceğiz denildi.

