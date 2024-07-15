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Baba, 3 yaşındaki kızını yamaç paraşütüyle uçurdu

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütü pilotu, 3 yaşındaki kızını gökyüzüyle buluşturmanın mutluluğu ve heyecanını yaşadı. Baba, kızıyla birlikte Ölüdeniz'in muhteşem manzarasını seyretti.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütü pilotu, 3 yaşındaki kızını gökyüzüyle buluşturmanın mutluluğu ve heyecanını yaşadı.

İlçede 10 yıldır profesyonel olarak ticari yamaç paraşütü uçuşu yapan Yusuf Çenet, kızı Elif'i gökyüzüyle buluşturmaya karar verdi.

Eşi Funda Çenet'in de onayını alan baba, kızı ve eşiyle Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1700 metre pistine çıktı.

Buradaki hazırlıkların ardından baba Yusuf Çenet ile kızı, paraşütle kalkış yaptı. Yaklaşık yarım saat kızıyla eşsiz Ölüdeniz manzarasını seyreden Çenet, daha sonra Belcekız sahiline iniş gerçekleştirdi.

Baba Çenet, gökyüzünde kızı ile diyaloğu ve uçuşunu aksiyon kamerayla da kaydetti.

Çenet, AA muhabirine, kızıyla gökyüzünde süzülmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Yamaç paraşütü dalında Kayseri'de üniversite eğitimi aldığını, daha sonra da Ölüdeniz'de ticari olarak uçuş yapmaya başladığını anlatan Çenet, "Daha önce başkalarının çocuklarını uçurdum. Yamaç paraşütünü 3 yaşını dolduranlar yapabiliyor. Kızım da 3 yaşında ve onu da uçurdum. Daha önce 95 yaşında bir kişiyi uçurmuştum. En küçük yolcum da kızım oldu." dedi.

Elif'in küçük yaşta yamaç paraşütü heyecanını yaşamasını istediğini dile getiren Çenet, uçuşlarının kızında unutamayacağı bir anı olarak kalacağını kaydetti.

Ölüdeniz'in muhteşem bir manzaraya sahip olduğunu belirten Çenet, "Uçuşumuz sırasında her şey yolundaydı. Bu işi profesyonel olarak yapıyoruz. Yamaç paraşütünün güvensiz olduğunu söyleyenler de var. Burada bütün paraşütler sertifikalı ve her yıl testten geçiyor, Sivil Havacılık'ın denetim sistemi var. Bizim terlikle dahi uçmamıza izin verilmiyor. Buradaki tüm etkinlik güvenlik çatısı altında. Yamaç paraşütü, dağa çıktığımız servis aracından daha güvenli çünkü havada trafik yok. Uçuş görüntülerini eşim sosyal medyada paylaştı. Çok fazla izleyen ve yorum yapan olmuş. Ben de görünce şaşırdım." ifadelerini kullandı.

Babadağ'ın yaz kış uçuşa imkan veren konuma sahip olduğuna dikkati çeken Çenet, herkesi Ölüdeniz'in eşsiz manzarasını gökyüzünden seyretmeye davet etti.

Funda Çenet ise babasını sürekli havada görmesi dolayısıyla kızının da uçuş yapmak istediğini anlattı.

Eşinin tecrübesine güvendiğini ve Elif'in uçuşuna onay verdiğini ifade eden Çenet, "Zaten hava şartlarına bakarak uygunsa uçuş yapıyorlar. Sosyal medyada da anlamadığım şekilde anneliğime laf etmişler. Bu durum beni çok tedirgin etti. Kızımın istediği bir şey ve babası paraşüt pilotu. Bu uçuş da bize göre gayet normal." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Ölüdeniz Fethiye Muğla Baba Yaşam Spor Güncel Haberler

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