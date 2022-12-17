Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çanakkale'de 17 yaşındaki genç kız, tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

Güncel Haberler

Çanakkale'de 17 yaşındaki genç kız, tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

Çanakkale'de babayla kızı arasındaki kavga kanlı bitti. Kavgada 17 yaşındaki genç kız babasını bıçakladı. Ağır yaralanan adam hayatını kaybederken, genç kız gözaltına alındı.

Çanakkale'de kan donduran bir olay yaşandı. Sabah saatlerinde Cevatpaşa Mahallesindeki bir apartman dairesinde iddiaya göre B.P. ile babası Erdinç P. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.P., eline geçirdiği bıçakla babası Erdinç P.'yi bıçakladı.

Çanakkale'de 17 yaşındaki genç kız, tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Erdinç P.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Genç kız gözaltına alınırken, Erdinç P.'nin cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Çanakkale Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title