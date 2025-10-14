Baakleyin Sultan II. Abdülhamid Sebili Restorasyonu Tamamlandı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Lübnan'da yürütülen "Baakleyin Sultan II. Abdülhamid Sebili Restorasyonu ve Çevre Düzenlemesi Projesi" tamamlanarak hizmete açıldı.

Cebel Lübnan vilayetinin Şuf ilçesine bağlı Baakleyin beldesinde gerçekleştirilen açılış törenine, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Murat Lütem, Dürzi lider Velid Canbolat'ın eşi Nura Canbolat, Baakleyin Belediye Başkanı Kamil el-Ğusayin ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende, Baakleyin'in tarihi ve kültürel mirasına kazandırılan projenin önemi vurgulandı.

Baakleyin Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında, Sultan II. Abdülhamid döneminde inşa edilen ve hem Suriye-Lübnan Bankası'nın 25 livre banknotu üzerinde yer alan hem de Baakleyin Belediyesi'nin logosunda bulunan Baakleyin Sebili, aslına uygun şekilde restore edildi.

Ayrıca sebilin çevresinde peyzaj ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı.

Sebilin üzerinde yer alan Arapça kitabe, yapının tarihi önemini ortaya koyuyor:

"Bu sebilin inşası, Sultan Abdülhamid Han Hazretleri zamanında Baakleyin Belediyesi mülkünde, hayırda yarışılarak yapıldı. 1308 R. (M. 1892-1893)."

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Murat Lütem, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Lübnan'daki kalkınma işbirliği anlayışına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti olarak, Lübnan'ın sosyal, ekonomik ve kültürel kalkınmasına katkı sağlayan her girişimi kardeşlik anlayışıyla destekliyoruz. Bu anlayış yalnızca altyapı ya da ekipman teminiyle sınırlı değildir; dayanışma, bilgi paylaşımı ve sürdürülebilir yerel kapasite inşası anlamına da gelmektedir."

Sultan II. Abdülhamid döneminde inşa edilen dört sebilden biri olan Baakleyin Sebili, bölgenin tarihi dokusunun korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından önemli bir kültürel simge niteliği taşıyor.