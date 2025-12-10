İsrailli insan hakları örgütü: İsrail ordusu, haziranda Nablus'a yaptığı baskında Filistinli 2 kardeşi infaz etti

İsrail merkezli insan hakları örgütü B'Tselem, İsrail ordusunun haziranda işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde Filistinli iki kardeşi "herhangi bir tehdit oluşturmamalarına rağmen" öldürdüğünü açıkladı.

İsrailli insan hakları örgütü, İsrail ordusunun Nablus kentine haziranda düzenlediği baskında Filistinli iki kardeşi öldürmesine ilişkin video kayıtları ve görgü tanığı ifadelerini detaylıca ele aldığı raporunu yayımladı.

İsrail askerleri ve İç İstihbarat Servisi Şin-Bet mensupları, 10 Haziran'ın ilk saatlerinde Nablus'un Eski Şehir bölgesinde çok sayıda eve baskın düzenledi ve onlarca Filistinliyi alıkoydu.

B'Tselem raporuna göre, İsrail askerlerinin bölgedeki varlığı nedeniyle evlerinden ayrılmak isteyen Filistinliler arasında bulunan Kutub ailesine yardımcı olmak için sağlık ekipleri öğle saatlerinde bölgeye geldi.

Sağlık ekipleri bölgeye girdiği sırada İsrail askerleri Kutub ailesinden 4 genci alıkoydu. Nidal Amira (40) ve Halid Amira (35) da alana başka bir aileye yardım etmek için ulaştı.

B'Tselem tarafından paylaşılan görüntülerde, Nidal Amira'nın ellerini havaya kaldırarak askerlere yaklaştığı, askerlerin talebi üzerine gömleğini kaldırdığı, ardından pantolonunu çıkartmasını isteyen İsrail askerlerinin isteğini reddettiği görüldü.

Görüntülere göre, 3 İsrail askeri kısa süre sonra Nidal'i darbetmeye başladı.

Kardeşi Halid Amira ile sağlık görevlileri Nidal'in darbedilmesi üzerine bölgeye yaklaşmak istedi ancak askerler silahlarını doğrultarak sağlık ekiplerini geri çekilmeye zorladı. Halid ise ellerini uzatarak askerlerin bulunduğu noktaya ilerlemeye devam etti.

Görgü tanıklarının anlattıklarına göre, bu sırada altı el silah sesi duyuldu. Halid, yakın mesafeden kafasına ateş edilerek öldürülürken Nidal ise bacağından yaralanmasının ardından sırtından yakın mesafeden vuruldu.

Görgü tanıkları ve adli rapor, İsrail ordusunu yalanlıyor

İsrailli insan hakları örgütü B'Tselem'in açıklamasında, görgü şahitlerinin anlattıkları ve adli incelemenin İsrail ordusunun olaya ilişkin açıklamasını yalanladığı vurgulandı.

Öldürülen Nidal ve Halid'in askerler için tehdit oluşturmadığı kaydedilen açıklamada, Halid'in yerde yatarken yakın mesafeden öldürüldüğü, Nidal'in ise bacağından yaralandıktan sonra sırtından vurulduğu belirtildi.

İsrail ordusu, iki Filistinli sivilin öldürülmesine ilişkin açıklamasında Nidal ve Halid'in "bir askerin silahını almaya çalıştığını" iddia etmiş ve askerlerin ateş açtığını öne sürmüştü.

Açıklamada, olay sırasında birkaç askerin de yaralandığı iddia edilmişti.

B'Tselem'e göre, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 1092 Filistinliyi öldürdü, 11 binden fazla Filsitinliyi yaraladı.

İsrail ordusu, ayrıca binlerce Filistinliyi ise alıkoydu.