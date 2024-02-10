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B sınıfı sürücü belgesi ile 125 cc'ye kadar motosiklet kullanımı serbest

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, B sınıfı sürücü belgesi sahiplerinin, harç ödemeden ve sürücü belgelerini değiştirmeden, sisteme işlenen şerh ile ticari faaliyette kullanılanlar hariç 125 cc'ye kadar olan motosikletleri kullanabileceğini duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, "B ve üzeri sınıf sürücü belgesi sahipleri, harç ödemeden ve sürücü belgelerini değiştirmeden, sisteme işlenen şerh ile ticari faaliyette kullanılanlar hariç 125 cc'ye (karbon kopya) kadar olan motosikletleri kullanabilecek" dedi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, motor gücü 125 cc'ye kadar olan motosikletlerin B sınıfı sürücü belgesi ile kullanılabilmesini sağlayan yönetmelik değişikliğinin bugün Resmi Gazete'de yayımlandığını belirtti. Düzenlemeyi anlatan Yerlikaya, "Yıllık B sınıfı sürücü belgesi olan, yıl içinde sürücü belgesi geri alınmamış olan, sağlık şartlarını taşıyan, Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenecek kurallar ve süre içerisinde direksiyon eğitimi alıp, sınavda başarılı olan, B ve üzeri sınıf sürücü belgesi sahipleri, harç ödemeden ve sürücü belgelerini değiştirmeden, sisteme işlenen şerh ile ticari faaliyette kullanılanlar hariç 125 cc'ye kadar olan motosikletleri kullanabilecek. Tüm motosiklet tutkunlarına hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, yönetmeliğin çıkması için birlikte çalıştıkları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na katkıları için teşekkür etti. Eğitimin güvenli sürüşün anahtarı olduğuna işaret eden Yerlikaya, trafik kurallarına uyulması çağrısında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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