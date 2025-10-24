B Batman'da Geri Dönüşüm Fabrikasındaki İş Kazası: Ayağını Helezon Makinesine Kaptıran İşçi Ağır Yaralandı

BATMAN'da çalıştığı geri dönüşüm fabrikasında ayağını helezon makinesine kaptıran A.T. (26), ağır yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Girbereşik Mahallesi'nde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle ayağını helezon makinesine kaptıran A.T., acı içinde bağırınca arkadaşları yardıma koştu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve AFAD ekiplerinin uzun süren çalışması sonucu ayağı sıkıştığı yerden çıkarılan işçi, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan A.T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,