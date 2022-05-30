Azra'yı 13 parçaya ayıran sanığa ağırlaştırılmış müebbet - Haberler

ANTALYA'da üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nu (21) öldürüp, cesedini 13 parçaya ayırdığı suçlamasıyla tutuklu yargılanan Mustafa Murat Ayhan (49), 'nitelikli kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, ve 'cinsel saldırı' suçundan 16 yıl ceza aldı.

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu, geçen yıl 28 Temmuz'da evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamadı. Telefonu da kapalı olan Haytaoğlu'na ulaşılamayınca Adana'dan gelen babası Mustafa Haytaoğlu, polise kayıp başvurusu yaptı. Sosyal medyadan da Azra'nın bulunması için çağrılar yapıldı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Azra'nın cep telefonundan en son inşaat mühendisi ve emlak ofisi sahibi Mustafa Murat Ayhan ile görüştüğünü tespit etti. Cinayet masası ekipleri, Ayhan'ı çapraz sorguya aldı. Ayhan, sorguda cinayeti itiraf etti. Mustafa Murat Ayhan, Varsak'ta ormanda Azra Gülendam Haytaoğlu'nu gömdüğü yeri ekiplere gösterdi. Cesedin parçalarını bulan ekipler, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderdi. Azra'nın başı tüm aramalara rağmen bulunamadı. Mustafa Murat Ayhan, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Duruşmaya ara verilmesinin ardından anne Mezide Haytaoğlu, fenalık geçirdi. Mahkeme heyeti, sanık Mustafa Murat Ayhan'a 'nitelikli kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, 'cinsel saldırı' suçundan 16 yıl hapis cezası verdi. Sanık, 'hırsızlık' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarırdan beraat etti.